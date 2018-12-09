Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Vakıfbank
Kadın Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Çin
'in Shaoxing kentinden gelen şampiyonluk haberinin ardından Vakıfbank Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kafile başkanı Sibel Sağman'ı telefonla aradı. Erdoğan, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya
'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın tüm Türkiye
için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın yöneticilerini, teknik kadrosunu ve sporcularını bu gurur verici şampiyonluktan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını belirtti. Erdoğan, şampiyonluk haberinin ardından, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir tebrik telgrafı da göndermişti. - ANKARA
voleybol,Vakıflar Bankası
09 Aralık 2018 Pazar 23:17