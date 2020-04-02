Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
02.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:04
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van 'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Emin Bilmez, Türkiye, Van, Güncel