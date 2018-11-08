Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'e Hakaret İddiası

Antalya
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Mustafa Kemal Atatürk
'e hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla 6, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ise 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
08 Kasım 2018 Perşembe 19:01