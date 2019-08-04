Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog: Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuştu. Otoyolun ülke ekonomisine 3,5 milyar lira yakıt ve zaman katkısı sağladığını belirterek, "Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor" dedi.

ERDOĞAN BURSA'DA, YILDIRIM BALIKESİR'DE AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ

Konuşmasının ardından da "Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak" diyerek sözü mikrofonun diğer ucundaki Binali Yıldırım'a bıraktı. Binali Yıldırım da otoyolunun öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.Bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a seslenerek açılışa geçileceğini söyledi. Ancak Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duymayıp sözlerine devam edince Yıldırım'a uyarı geldi.

"KUSURA BAKMAYIN SAYIN CUMHURBAŞKANIM"



Uyarı sonrası konuşmasını kesen Yıldırım, "Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım"diyerek sözüErdoğan'a bıraktı.Yaşanan bu ilginç diyalog sonrasında ise açılışa geçildi. Erdoğan, Bursa'da açılış kurdelesini keserken Yıldırım da Balıkesir ayağında otoyolun açılışını gerçekleştirdi.

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