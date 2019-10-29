Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir
bahçesindeki toplanan halkAlınan güvenlik önlemleri Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakmasıSaygı duruşuCumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir çıkışında halkın sevgi gösterisiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ve yazdığı mesajı okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.