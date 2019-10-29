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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devlet erkanıyla selamlaşaması -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ve TBMM Baş -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması -Saygı...

29.10.2019 13:06
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devlet erkanıyla selamlaşaması
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ve TBMM Baş
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması
-Saygı duruşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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