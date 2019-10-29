Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devlet erkanıyla selamlaşaması- Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ve TBMM Baş-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması-Saygı duruşuCumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (2)