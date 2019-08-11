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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri karşılıklı bayram tebriğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11.08.2019 22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri karşılıklı bayram tebriğinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

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