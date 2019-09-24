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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan BM'de hatıra fotoğrafı

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

24.09.2019 09:51Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan BM'de hatıra fotoğrafı
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Jabbe Bio ile bir araya geldi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, New York, Politika

Kaynak: İHA

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