Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası başlayan sağlık personeline alkışlarla destek verilmesi kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Bu desteğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

ERDOĞAN, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak şu mesajı verdi: "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar."

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