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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

20.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eşiyle birlikte saat 21.00'da Kısıklı'daki konutundan sağlık personeline alkışlarla destekte bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'daki paylaşımında, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadeleri yer aldı.
Erdoğan, videoda yer alan konuşmasında, "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğa, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza şahsım, ailem, milletim adına selamlar sevgiler." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini kalbine götürerek verdiği selamın ardından, "Günün selamı. Sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim." dedi.
Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Koronavirüs ile mücadelemizin fedakar kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Koronavirüs, Twitter, Güncel

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