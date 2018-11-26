26 Kasım 2018, 16:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde,Katar Emiri Seyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde,Katar Emiri Seyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Seyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ve Al Sani'nin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. İkilinin görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. toplantısına katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı,Katar,Recep Tayyip Erdoğan
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:49