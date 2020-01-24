CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERKEL'İN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in başbaşa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.
Ardından iki liderinde katıldığı heyetler arası görüşme yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın camiye girişi
-Erdoğan'ın camiden çıkışı
-Erdoğan'ın köşke geçmesi
-Merkel'in gelişi
-Detaylar
- İstanbul