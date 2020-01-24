CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERKEL ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığı Vahdetti'nden Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçti. İki lider düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında, "Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz" dedi.

Erdoğan, "Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur. Geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekatımızı bahane eden terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türklere yönelik saldırılar düzenlediler. Büyükelçiliğimizin hizmet aracı örgüt mensupları tarafından ateşe verildi. Bu saldırıları bir kez daha lanetliyor, kınıyorum" dedi.

"SARRAC'I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ, KENDİLERİNE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür. Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncülük veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz. Burada biz Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız. Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek. Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da yaptıkları davet, böyle bir hakkı doğurur. 55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka, Hafter henüz buna imzayı koymuş değil. Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Sarrac'a ve ordusuna destek veriyoruz. Hafter'e desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah desteğini veriyorlar ve Wagner yine bu işin arkasında var. Bütün bunlar olurken 500 yıllık maziye sahip olan Türkiye'yi Libya'ya davet eden bu dostlara bizim 'hayır' dememiz zaten mümkün değildi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğu güçlendirilerek devam ettireceğiz. İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz. Irak'ın yeni bir kaos ve kargaşa iklimine sürüklenmesine izin verilmemelidir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Alman gazetecilere dönük olumsuz bir çifte standardın olmadığını, açıkça ve ilk elden burada ifade etmek isterim" dedi.

AB'NİN MÜLTECİ DESTEĞİ

Angela Merkel, "Avrupa Birliği'nin (AB) mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Merkel'in açıklamaları

Erdoğan'ın açıklamaları

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