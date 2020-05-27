Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenle halka açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

27.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenle halka açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.
Erdoğan ve Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.
Erdoğan ve Bahçeli ile beraberindekiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi.
Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi.
Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, Bahçeli ve beraberindeki heyet, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın diğer bölüm ve alanlarını da gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı gezdi

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Son dakika: İdlib’de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Ukrayna’da Türk turistler, ’en cömert turist’ seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine LeBron James’ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Haberler››Güncel››Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:31: Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor - Haber 17:31: Kısıtlama bitti çiftçi tarlaya akın etti - Haber 17:31: Karabük'te 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Haber 17:30: Malatya'da camiler Çuma'ya hazırlanıyor - Haber 17:29: Lufthansa Denetleme Kurulu "kurtarma paketi" kararını erteledi - Haber 16:49: Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var - Haber 16:36: Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti - Haberler 16:28: Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak - Haber 16:05: Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi - Magazin