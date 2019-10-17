Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mike Pence arasındaki kritik görüşme sona erdi

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat 13.30 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda gergin yüz ifadeleri dikkat çekti. Beştepe'de 15.40'ta başlayan kritik görüşme 1 saat 40 sürdü.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Ankara'ya indikten sonra Külliye'ye geçen Pence, Erdoğan'la görüşmeye başladı. Görüşmeden gelen fotoğraflarda ise yüz ifadelerinin gergin olduğu görülüyor.

KRİTİK GÖRÜŞME BİTTİ

Saat 14:30'da başlaması planlanan ancak daha sonra 15:00'a ertelenen görüşme, 15:42'de başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü. Beştepe'deki görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alındığı belirtildi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Ardından heyetlerarası görüşme başladı. Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.

AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor. ABD heyetinin Ankara Büyükelçiliği'nde basın açıklaması yapabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Kasım'da ABD'ye yapacağı açıklanan ziyaretle ilgili bu görüşmeye işaret etmişti. Görüşmenin sonucuna göre ziyaretin yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Heyetler arası görüşmeden fotoğraflar;

İşte kritik görüşmeden ilk kareler;

İLK ZİYARET O'BREIN VE JEFFREY'DEN

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün Başkent'e gelmişti. O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.

Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi. ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından, ABD heyeti Türkiye'ye saygı duymakla birlikte harekatı desteklemediğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri, Türk-ABD ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı. Son olarak bugün, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı skandal ifadeler içeren mektup kamuoyuna sızmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda Erdoğan-Pence görüşmesinde tarafların gerginliği yüzlerine yansıdı.