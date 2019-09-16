Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları

Gazetecilerin liderlere soru sormasıOrtak basın toplantısını takip eden heyetlerRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıÜç liderin tokalaşması ve salondan çıkışıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım diyoruz."