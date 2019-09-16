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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları

Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

16.09.2019 21:33
Gazetecilerin liderlere soru sorması
Ortak basın toplantısını takip eden heyetler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım diyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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