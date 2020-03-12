Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider İdlib Ateşkesi'ndeki son durumu görüştü.
12.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:02
umhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib 'itelefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İdlib'deki askeri eylemlerin durdurulması kararının istikrarlı şekilde uygulanmasına yönelik, iki ülkenin savunma bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmalarının devam etmesinin önemini vurguladı.
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Etiketler : Vladimir Putin, İdlib, Güncel
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