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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin İdlib ateşkesini telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüşerek İdlib'de son durumu değerlendirdi.

12.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin İdlib ateşkesini telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüşerek İdlib 'de son durumu değerlendirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada iki devlet başkanının Suriye'nin İdlib bölgesinde 'tansiyonun düşmesinden memnuniyet' duyduklarını dile getirdiği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Dünya

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