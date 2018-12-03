Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, atlı birlik eşliğinde törenin gerçekleştirileceği Miraflores Sarayı'na gelişlerinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores tarafından karşılandı.<br><br>Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı ve top atışı yapıldı. Tören kıtasındaki askerler bu sırada iki ülke marşlarını söyledi.<br><br>Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Maduro, Türk ve Venezuela bayrakları taşıyan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Bu sırada gençlerden oluşan orkestra 'Katibim' türküsünü icra etti.<br><br>Erdoğan ve Maduro, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.<br><br>Karşılama töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.