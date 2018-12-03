Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'ya Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Paraguay
'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 04.40'ta Venezuela
'nın başkenti Caracas'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın, Caracas Simon Bolivar
Havalimanı'na gelişinde Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez
, Venezuela Dışişleri Bakanı
Horje Arreaza, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela'nın Ankara
Büyükelçisi Jose Bracho Reyes de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
da Caracas'a geldi.
Türkiye,Venezuela,Recep Tayyip Erdoğan
03 Aralık 2018 Pazartesi 06:01