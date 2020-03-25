Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferansla korona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak. Video konferans yönetimiyle gerçekleştirilecek toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.



Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA