Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

26.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak etti.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

G20'DE BULUNAN ÜLKELER

G20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

VİDEO KONFERANSLA DÜZENLENDİ

Zirve koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilirken liderler ve ekipleri kamera ve mikrofon aracılığıyla iletişim sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı
Etiketler: Türkiye, Sağlık, Politika, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konfrerasnla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronalı hamile kadın ’Evde kalın’ çağrısı yaparken nefessiz kaldı Haberler
Koronalı hamile kadın "Evde kalın" çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya’da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Haberler
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Fenomen dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi Haberler
Fenomen dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi

Son Dakika Dünya Haberleri

17:22: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı - Haberler 17:18: Evde verimli ofis ortamı yaratmanın ipuçları - Haberler 17:16: Yurt dışından getirilen öğrenci karantina günlerini anlattı - Haberler 17:13: Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı - Haberler 17:12: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İmamoğlu'na cevap - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:04: 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı - Haberler 15:50: Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu - Haberler 15:45: Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak