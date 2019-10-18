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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi.

18.10.2019 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı görüşme, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etmek üzere Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Genel

Kaynak: İHA

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