Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacaktır"

- Cumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.'Erdoğan: 'Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir'