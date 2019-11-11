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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gidecek.

11.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:08Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gidecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.
Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak. Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede, dayanışma, iş birliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.
Temaslar kapsamında, ABD Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitapta bulunacak Erdoğan'ın, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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