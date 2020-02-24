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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

24.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:17Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü'de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.



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Kaynak: DHA

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