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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarınki grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür...

11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:31
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırılar) Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdlib'deki saldırı) Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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