26.05.2019 18:47
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA KONUŞTU (1)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yassıada'da yaptığı konuşmada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015 de adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur.

Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yassıada'da yaptığı konuşmada,  "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015 de adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum. Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır." dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları


14 Aralık, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: DHA