Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Anıl UÇAN/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahına katılarak, şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman da katıldı. Erdoğan nikahın ardından çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.