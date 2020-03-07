Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikah törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ve Ersin Özsoy'un Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nikah şahidi oldu. Çiftin diğer şahitleri ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman oldu.



Nikahın ardından çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - İSTANBUL