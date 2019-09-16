Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler attı?"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

16.09.2019 21:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Yemen kendi ayakları üzerine kalkabilecek bir altyapıya sahip değil."
Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler attı? Bu sorunun cevabı bulunursa gelinen noktanın bir tahrik olduğu kanaatine de varırız diye düşünüyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:52 İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca...
03:38 Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:38 - Rusya'da 'Orta Asya'nın güvenliği' için dev tatbikat başladı
03:22 Ev yangını
03:12 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: "1340 yıldan beri acısını tüm tazeliğiyle içimizde...
03:00 FLAŞ
02:57 Dha yurt bülteni - 24