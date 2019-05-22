22.05.2019 22:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Eğitim Modeli) Bunun Adı, Birilerinin İddia Ettiği Gibi Eğitimi...

- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Eğitim Modeli) Bunun Adı, Birilerinin İddia Ettiği Gibi Eğitimi... Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA