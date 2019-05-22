Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Eğitim Modeli) Bunun Adı, Birilerinin İddia Ettiği Gibi Eğitimi...

- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen eğitim çalışanları ile iftar programı Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında eğitim çalışanları ile bir araya geldi. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet
olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir."
Cumhurbaşkanı
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Kaynak: AA