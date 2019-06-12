Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur"

- AK Parti
Genel MerkeziCumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşmasıANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri
mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK
'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur."
Kaynak: AACumhurbaşkanı
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