Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
26.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel