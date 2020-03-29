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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı ile video konferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans...

29.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı ile video konferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Cahit Turhan, Genel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü

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