Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştüİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı ile video konferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: İHA