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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atadığı Adil Karaismailoğlu'yla görüşme gerçekleştirdi. Eski bakan Cahit Turhan'ın ise görevden alınmasıyla ilgili Kanal İstanbul veya koronavirüs önlemlerinde geç kaldığı kulislerde konuşuluyor.

29.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:29

Geçtiğimiz gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan Cahit Turhan'ın yerine atanan Adil Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında resmi işlerini video konferans yöntemiyle görüşmelere üzerinden yürütüyor. Erdoğan, kabinedeki bakanlar ve yetkililerle gün içerisinde birçok görüşme gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

YENİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı, önceki gece görevden aldığı Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atadığı Adil Karaismailoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapılmazken görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

GÖREVDEN ALINMASININ SEBEBİ KANAL İSTANBUL MU?

Kamuoyunda eski Bakan Turhan için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimi çevreler Kanal İstanbul Projesi'nin ihalesini ertelemediği için görevden alındığını iddia etti ancak Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberinde yer alan bilgilere göre olayın aslı başka.

VİRÜS ÖNLEMLERİNDE PASİF KALDI

AK Parti kulislerinde asıl gerekçenin Cahit Turhan'ın Kovid-19 önlemlerinde pasif kalması olduğu öne çıktı. Kanal İstanbul'la ilgili son ihalenin daha önce belirlenen takvime göre yürütüldüğü ve bakanın kişisel bir rolünün olmadığı kaydedildi.

Toprak'ın haberinde ilgili kısım şu şekilde: Turhan'ın virüs nedeniyle havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşımında erken önlem alamadığı ve yetersiz kaldığı vurgulanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son 7 tedbir içinde yer alan 'Yurtdışı uçuşların yasaklanması' kararı da Turhan'a rağmen alınmış bir karar olarak öne çıkıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla görüştü
Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

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