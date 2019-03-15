Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda da yaralanan Türk vatandaşıyla görüştü GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te mitingi öncesi Yeni Zelanda'daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefonda görüştü. Gaziantep Havalanında indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan Erdoğan'ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgi karşılandı. Bu sırada korumasının getirdiği telefonunla konuşan Erdoğan'ın, Yeni Zelanda daki katliam da yaralanan Türk vatandaşı ile konuşması kameralara yansıdı.