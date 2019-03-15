Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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Kaynak: AA