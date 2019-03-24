Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Konuşuyor (1)

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde konuşuyor.Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski bakanlardan Mehmet Ağar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenikapı bugün yine bir başka güzel. Gözümüzün görebildiği kadarıyla muhteşemsin İstanbul. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. Böylesi bir azim asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti. 15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip dosta düşmana birliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli'yle, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk. Bir olduk, beraber olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. Cumhur İttifakı sadece 2 partinin değil, tüm Türkiye'nin, milletin ittifakıdır" dedi.- İstanbul