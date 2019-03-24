Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Mitinginde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Mitingi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli'nin ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

"AŞK HİKAYESİ" ŞARKISIYLA ERDOĞAN SAHNEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayahan'ın Aşk Hikayesi şarkısıyla sahneye çıktı. Erdoğan vatandaşları selamlarken şarkıya da eşlik etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam alemine işaret ettiği şehir, asrı saadetten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetih fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı eman şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul.

Ayasofya'sı ile Sultan Ahmet Camisiyle en son Büyük Çamlıca Camisi ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti.

"ALDIĞIM RAKAMA GÖRE 1 MİLYON 600 BİN KİŞİ YENİKAPI'DA"

Şu anda aldığım resmi rakama göre 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'da...

Bir çağın açılıp, bir çağın kapandığı bu şehri kıyamete kadar İslam şehri olarak koruyacağız. İstanbul'u bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. İnşallah 1 Nisan'dan sonra burada bir de zaferin şenliğini yaparız.

Bir çağın açılıp, bir çağın kapandığı bu şehri kıyamete kadar İslam şehri olarak koruyacağız. İstanbul'u bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. İnşallah 1 Nisan'dan sonra burada bir de zaferin şenliğini yaparız.

"BAY KEMAL SEN BU İŞLERDEN ANLAMAZSIN"

CHP'den aldığımız İstanbul'da su yok, çöp çoktu. Hava kirliliği vardı. Istıranca'da Melen'den İstanbul'a su getirdik. 2040 yılına kadar İstanbul'a su sıkıntısı yok. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Getirdiğin kişi İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı. İstanbul'a rastgele bir isim yakışmazdı. O nedenle Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Geçmişi kirli birini İzmir'e layık gördüler. Ama bunlarda ufuk yok. Ufku olmayanın yönetim kabiliyeti olmaz.

Terör örgütü ile el ele iç içe, geçmişi itibariyla ne yazık ki kirli bir ismi İzmir'e layık gördüler.

"Yaslı bir adamız var. Orayı uluslararası toplantıların merkezi yapacağız. Adını demokrasi ve özgürlükler adası koyacağız. Seçimden kısa süre sonra açılışını yapacağız."

"GÜNDE 4 MİLYON İSTANBULLUYU TAŞIYOR, YARISINDA ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ VAR"

Bizden önce bin 596 otobüs vardı. Pislikten geçilmez, kokudan durulmazdı. Artık günde 4 milyon İstanbulluyuotobüsler taşıyor. Yarısında ücretsiz internet hizmeti var.Bugün İstanbul'da 57 yolcu gemisi, 2 arabalı vapur ile 22 hatta deniz ulaşımı hizmeti veriyoruz. Haliç'te attığımız adımlar dünyada örnektir. Sandalla karşıdan karşıya geçmekte zorlanırdık.

"29 EKİM'DE FAZIL SAY'IN KONSERİ OLACAK"

Bak sana bir müjde daha vereyim. Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa sürede bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gibi bir AKM değil. Her yönüyle muhteşem. Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Değil mi? Ankara'dakine gelemiyor bakın! Orada külliyede bir kongre merkezimiz var. 29 Ekim'de orada Fazıl Say'ın bir konseri olacak. Konserde kendisinin bir bestesi olacak. Ya bunlar bizim değerlerimiz ya. Gelin tek millet olalım.

Biz geldiğimizde İstanbul'da sadece 4 spor merkezi vardı. Herkes spor yapabilsin diye park ve bahçeleri de spor aletleriyle doldurduk.

İstanbul'un potansiyeline değer katmak için 6 katrilyon maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz. Burada 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Şehrin her iki yakasında sebze, meyve, su ürünleri halleri kuracağız. Plan ve projeler Toptancı araçlarının şehir içindeki yoğunluğunu azaltmayı hedefleriyoruz.

Silivri'de jeotermal ve sağlık merkezini hayata geçireceğiz. Sağlık turizminde İstanbul değerine değer katacak.

Tophane'nin inşaatı devam ediyor. Sadece kruvazör limanı değil, alış veriş yerleri ve otellerle farklı bir konuma gelecek.

Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız.

Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız.

"900 TRİLYON LİRALIK YATIRIM"

İstanbul'a 25 yeni kent meydanı yapacağız. İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımladev bir film platosu kuracağız.

18 alanda seyir terasları oluşturacağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak Gülhane Parkı'yla denizi birleştireceğiz. Yol artık orayı bölmeyecek.

300 mahalleye 955 kreş açacağız. 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız.