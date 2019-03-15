15 Mart 2019, 18:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenizelanda Devlet Başkanını Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenizelanda Devlet Başkanını Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla aradı. Erdoğan  telefon görüşmesinde Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: DHA