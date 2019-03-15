Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenizelanda Devlet Başkanını Aradı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-zelanda/' title='Yeni Zelanda'>Yeni Zelanda</a> Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla aradı. Erdoğan telefon görüşmesinde <a class='keyword' href='/yeni-zelanda/' title='Yeni Zelanda'>Yeni Zelanda</a>'nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.