Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel Seçim) İstanbul'la İlgili Biraz Sabırlı Olacağız"

04 Aralık 2018 Salı 17:11



04 Aralık 2018 Salı 17:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Ankara'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yurda döndü.