Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptığı gün ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı geçerek, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan kişi oldu.

27.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:48

'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

CEM YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Tanıtımın yapıldığı gün, dikkatlerden kaçmayan bir detay daha vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptıktan sonra, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan Cem Yılmaz'ı geride bırakarak, en yüksek takipçisi sayısına ulaşan kişi oldu.

"YERLİ OTOMOBİLİN OLUMLU ETKİLERİNDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an itibariyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 14 milyon 422 bin 163 takipçisi bulunurken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ise 14 milyon 422 bin 138 takipçisi bulunuyor. Erdoğan'ın takipçi sayısında ünlü komedyeni geride bırakması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yerli otomobilin olumlu etkilerinden biri" olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cem Yılmaz, Türkiye, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:54   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
21:54   AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
21:48   Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı - Haber
21:45   Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Haber
21:44   Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
27.12.2019 21:57:35