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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi

Türkiye'nin 58 yıldır yarım kalan yerli otomobil hayali bugün gerçek oldu. Yerli otomobil tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsım adına ilk ön siparişi buradan veriyorum" dedi.

27.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi

'nin teknoloji harikası elektrikli yerli otomobili görücüye çıktı. Tanıtım töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilini önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Fabrikamız 'nın Gemlik ilçesinde TSK arazisi üzerinde kurulacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BU SÜREÇTE SESSİZ AMA DERİNDEN GİDİLDİ"

Bu iş için mühendislerimiz gecesini gündüzüne kattı, evinden, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp, vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ki CEO'muz böyle bir arkadaşımız, kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Fakat bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. İşte bugün araçları ilk kez sizlerle paylaşıyoruz.

"TÜM DÜNYADA BU OTOMOBİLİ YOLLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ GÜN"

Biz Türkiye'nin otomobilini elektrikli olarak üreterek doğrudan geleceğin teknolojisine ulaşıyoruz. Türkiye daha en başından elektrikli otomobil alanına girerek herkesten bir değil, birkaç adım birden öne geçecek. Bu otomobili sadece belli ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız.

"ŞAHSIM ADINA İLK SİPARİŞİ VERİYORUM"

Milletimizin de bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bu otomobilin ticari olarak satışa sunulacağı 2022 öncesinde milletimizin desteğini göstermek üzere ön satış süreci başlatılabilir. Dünyada benzer projelerde kullanılan bu yöntemi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi buradan veriyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bursa, Politika, Ekonomi, Güncel

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