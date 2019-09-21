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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te BMC tarafından üretilen yerli pikabı inceleyerek şoför koltuğuna geçti.

21.09.2019 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te BMC tarafından üretilen yerli pikabı inceleyerek şoför koltuğuna geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi. Yetkililerden araca dair bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise direksiyon koltuğuna geçti. Araca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve firma yetkilileri de seyir halindeyken araca dair bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşları ise, araçtan selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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