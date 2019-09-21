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Cumhurbaşkanı erdoğan yerli üretim pikapın deneme sürüşünü yaptı

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'19'da İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi ve deneme sürüşünü yaptı.

21.09.2019 18:30Cumhurbaşkanı erdoğan yerli üretim pikapın deneme sürüşünü yaptı

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'19'da İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi ve deneme sürüşünü yaptı. Erdoğan deneme sürüşü sırasında İçişleri bakanı Süleyman Soylu ve firmanın yetkilileri eşlik etti. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen "Tulga" ismi verildi.

"CAM NEREDEN AÇILIYOR?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denem sürüşünde araca bindikten sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara el sallayıp selam vermek için aracın camını açmak istedi. Erdoğan araçtaki yetkiliye "Cam nereden açılıyor?" diye sordu. Yetkili ise Erdoğan'a camın o kadar açıldığını söyledi. Erdoğan, aracın direksiyonun rahat olduğunu belirtti. Yetkiler ise aracın ses izolasyonun yapılacağını belirtti.


Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın arıcı kullanması
Erdoğan ile yetkilere arasında diyaloglar



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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