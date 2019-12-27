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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Yeniliğe Yolculuk Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yerli ve milli otomobil tanıtıldı. Erdoğan, program sonrası yerli otomobili kullandı.

27.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrasında yerli otomobili kullandı.

5 FARKLI MODELDE ÜRETİLECEK

5 farklı modelde üretileceği bilinen yerli otomobilde, modellerin detayları da gün yüzüne çıktı. Tanıtımda sergilenen modeller C-Suv, C-Sedan, C-Hatcback, B-Suv, C-MPV olarak duyuruldu.

TOGG CEO'su Gürkan Karakaş, 5 farklı modelin 2030 yılının sonuna kadar üretileceğini söyledi.

DÜNYADA BİR İLK

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

İşte yerli otomobilden ilk kareler:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı

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