Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrasında yerli otomobili kullandı.

5 FARKLI MODELDE ÜRETİLECEK

5 farklı modelde üretileceği bilinen yerli otomobilde, modellerin detayları da gün yüzüne çıktı. Tanıtımda sergilenen modeller C-Suv, C-Sedan, C-Hatcback, B-Suv, C-MPV olarak duyuruldu.

TOGG CEO'su Gürkan Karakaş, 5 farklı modelin 2030 yılının sonuna kadar üretileceğini söyledi.

DÜNYADA BİR İLK

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

İşte yerli otomobilden ilk kareler:

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