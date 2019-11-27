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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.

27.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:30Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, bor karbürü üretiminin yapılacağı fabrikanın 2 yıl sonra devreye gireceğini ve yılda bin ton bor karbürü üretimi yapılacağını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz."

"TÜRKSAT 6A'YI DEVREYE ALACAĞIZ"

Erdoğan, "Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurduk. Milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasına yönelik takipleri, yapıp destekliyoruz. Dijital platformunda bir araya getirdik. Teknoloji bizden çok daha hızlı ilerliyor. Bugün Türkiye'de 75 milyonun üzerinde geniş bant abone bulunuyor. Mobil telefon abonesi 23 milyondu bugün 83 milyonun üzerine çıktı. Fiber altyapı 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmaların fiber altyapısını hızlandırması istiyoruz. Ülkemizdeki elektronik devlet kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Türksat 4A'yı 2014'te uzaya göndermiştik. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli haberleşme teknolojisini hizmete sunmaktır. Oldukça iyi gidiyoruz. Dijital dünyayı yakalama konusunda kararlılığımız tamdır. " dedi.


- İstanbul

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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