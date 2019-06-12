- AK Parti
Genel MerkeziCumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ankara
'da da, İstanbul
'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize verilen desteğin karşılığını hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD, PKK
'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız..."
Kaynak: AACumhurbaşkanı
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