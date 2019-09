Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. - NEW YORK